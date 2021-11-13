13 Kasım 2021, Cumartesi
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Jandarma'dan "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu" paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda" kullanılan “ATAK” helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan, "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.
Paylaşımda, "Durmuyoruz, yorulmuyoruz, vazgeçmiyoruz" ifadelerine yer verildi.