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Jandarma'dan "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu" paylaşımı

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Giriş: 13.11.2021 20:47
Jandarma Genel Komutanlığı, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda" kullanılan “ATAK” helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan, "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımda, "Durmuyoruz, yorulmuyoruz, vazgeçmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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