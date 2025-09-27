Jandarma son 6 ayda 144 mağara ve barınma alanını imha etti

27 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 6 ayda 30 ilde devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini belirterek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını açıkladı.
