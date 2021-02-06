İzmirli vatandaşlardan sel sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer'e tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'i ziyaret etti. Selden zarar gören esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Selden zarar gören vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Öte yandan görüşme öncesi bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de tepkilerin odağındaydı. İzmirli bir vatandaş 'Kaç gündür neredesiniz, şimdi Genel Başkanı gelecek diye buraya geldiniz. Olmadı geç kaldınız.' diyerek Soyer'e tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti. Selden etkilenen esnaf Saadet Körbulak, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin." ifadelerini kullandı. '30 yıllık emeğim gitti' diyen esnafın şikayetine Kılıçdaroğlu "Çok karamsar olmayın." cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında geldiği Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek şunları söyledi:

"Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Şimdi burada esnaflarla birlikte canımız yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum."



TABİ BUNLAR ÇIKIYOR ORTAYA

Körbulak, iş için çok sık yurt dışına gidip geldiğini, deniz seviyesinin altındaki Hollanda gibi ülkelerde bu sorunun yaşanmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hollanda'nın koşullara göre altyapı yapılıyor. Burada ise Türkiye koşullarına göre altyapı yapılıyor ama olağanüstü, afet boyunda olan yağmur yağınca tabii bunlar çıkıyor ortaya. İklim değişikliğiyle beraber yeniden bütün çalışmalar gözden geçirmek lazım. Tek İzmir için değil Türkiye için." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği bir kuaför, sel basan dükkanının büyük zarar gördüğünü, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

Bir mahalle sakini ise Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir kapıcı dairesinin sel nedeniyle zarar gördüğünü ama itfaiye ekipleri tarafından hasar tespitinin yapılmadığını iddia etti.

"ÇOK KARAMSAR OLMAYIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yağışlar sonucu cadde ve sokaklarını sel vuran İzmir'i ziyaret etti. '30 yıllık emeğim gitti' diyen esnafın şikayetine Kılıçdaroğlu "Çok karamsar olmayın" cevabını verdi.