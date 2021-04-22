İzmir'in kangren olmuş sorunları! Yatırım yapmayan CHP'li belediyenin borcu 12 milyar

İzmir'in birçok sorunu var; Körfez sorunu, altyapı sorunu, trafik sorunu... Hiçbir yatırım yapılmıyor hiçbir sorun çözülmüyor ama CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 12 milyar... Peki bu 12 milyar nereye harcandı? Detayları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu aktardı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporlarının konuşulduğu Meclis'te CHP'li belediyenin borcu 12 milyar TL'ye dayandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 faaliyet raporunu eleştiren AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "2020 yılı faaliyetleri için harcadığımız her 100 liranın 25 lirası 30 bini geçen personel için gider olarak, 20 lirası ESHOT ve şirketlerimizin zararını kapatmak, 15 lirası ise borçları ve bunların faizlerini ödemek için kullanıldı.

Geriye kalan 40 lira ise rutin hizmetleri, bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek." dedi.