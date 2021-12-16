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İzmir'in akaryakıt parasına ne oldu? Sayıştay raporunda ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 11:49
Sayıştay raporuna göre İzmir'in akaryakıt parası, Bornova Belediye Başkan Yardımıcısına aktarıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde akaryakıt ve madeni yağ yolsuzluğu Sayıştay raporunda ortaya çıktı. İzmir'in akaryakıt parası Bornova Belediye Başkanı Yardımıcısına nasıl akıtıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mısırlı, "Büyükşehir Belediye'mizin bu şekilde anılıyor olmasından büyük rahatsızlık duyuyorum. Gerek yolsuzluk gerekse ihalelerde yapmış oldukları bir takım imtiyazlardan dolayı İzmir halkı adına üzülüyorum. Sayıstay'ın raporuna girdi Bornova Belediye Başkan Yardımcısı yedek parçayla ilgili olarak ESHOT ve İZSU'ya mal sattıklarını raporlarında tespit etti." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Mısırlı, "Bornova Belediye Başkanı'nın da 10 numara yağ sattığını tespit ettik. Bu etik dışı bir ticarettir. Bunların ticaret yapmaları görevleri süresince ve bittikten sonra 2 yıl olmaması lazım. Yasal süreç devam ediyor." şeklinde konuştu.

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