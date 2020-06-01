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İzmir’deki FETÖ operasyonunun perde arkası! "Hala çıkmasına şaşırmamak lazım bu bir temizlik" |Video

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Giriş: 01.06.2020 16:59
Son dakika haberi... Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk tutuklandı. TSK’daki kripto FETÖ’cüleri belirlemek için özel ekip kuruldu. Sabah Gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Önemli bir soruşturma hala devam ediyor bağlantıları ne kadar derinleşebileceği başka hangi isimlerle bağlantılı olabileceği konusunda soruşturma devam ediyor. Bence hala çıkmasına çok da şaşırmamak lazım bu bir temizlik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk tutuklandı. TSK'daki kripto FETÖ'cüleri belirlemek için özel ekip kuruldu. Sabah Gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

OPERASYONLARIN DEVAMI GELİR

Ünlü, "Önemli bir soruşturma hala devam ediyor bağlantıları ne kadar derinleşebileceği başka hangi isimlerle bağlantılı olabileceği konusunda soruşturma devam ediyor. Bence hala çıkmasına çok da şaşırmamak lazım bu bir temizlik. Metastaz yapan sürekli kendini yenileyen hala gündemde olan Kovid-19 ile de ilişkilendirebilirsiniz. Hala hafife alınmamış gereken bir örgüt olduğunun göstergesidir. Bu tür operasyonların devamı gelir gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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