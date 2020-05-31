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FETÖ’den gözaltına alınan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı tutuklandı

’nün yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalarda geçtiğimiz günlerde makamı görevini ifa eden muvazzaf Binbaşı Fevzi Öztürk gözaltına alınmıştı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; örgütün TSK mahrem imamıyla irtibatları tespit edilen Fevzi Öztürk savcılıktaki sorgusunun ardından ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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KOMUTANIN EMİR SUBAYI TUTUKLANDI

'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşamış, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'yla koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda hâlihazırda makamı görevini ifa eden muvazzaf Binbaşı Fevzi Öztürk İzmir Tem 'nce gözaltına alınmıştı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Binbaşı Fevzi Öztürk'ün halen ' Yöneticisi Olma' suçundan aranmakta olan ve sözde yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapmış L.Ç. ile irtibatı bulunduğu öğrenilmişti.

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ANKESÖRLÜ İLE İRTİBAT

Ayrıca kendisiyle büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlandığı tespit edilmişti. Şüpheli Binbaşı Fevzi Öztürk'ün İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri tamamlandı.

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TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şüpheli sorguya alındı. Savcılıktaki sorgu işlemleri de tamamlanan F.Ö. 'Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bilindiği gibi, Binbaşı F.Ö.'nün telefonu üzerinde yapılan incelemede ardışık ve şifreli arama kayıtlarına rastlanmıştı. 2013-2015 yılları arasında örgütsel olarak kullanıldığı değerlendirilen ve "'nün operasyonel hattı" olarak tanımlanan 7 sabit hattan 11 kez arandığı saptanmıştı.

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Firari şüpheli L.Ç.'nin ise FETÖ'nün sözde TSK mahrem yapılanması içerisinde 'mahrem imam' olduğu, örgüt tarafından kullanılan operasyonel 2 hattın kullanıcısı bulunduğu ve bu hatlarla TSK içerisine sızmış örgüt mensupları ile iletişim kurduğu anlaşılmıştı. Kullanmış olduğu operasyonel sabit hattın ardışık şekil de şüpheli askeri personel Binbaşı Fevzi Öztürk'ün de arandığı anlaşılmıştı. Mahrem imam L.Ç.'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma kapsamında 4 yıldır arandığı, ayrıca hakkında İzmir 2. 'nde 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan açılmış bir dava bulunduğu öğrenilmişti. (Nazif Karaman/Sabah)

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