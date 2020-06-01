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Emir subayı Fevzi Öztürk'ü özel ekip buldu! İğneyle kuyu kazar gibi araştırdılar

’de emniyet içinde ’daki kripto ’cüleri belirlemek için özel bir ekip kuruldu. İğneyle kuyu kazar gibi yapılan çalışmalar sonucunda kriptolar arasında ’nin emir subayı Binbaşı ’ün de olduğu anlaşıldı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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KRİPTO EMİR SUBAYINI ÖZEL EKİP BULDU!

Binbaşı meslek hayatı boyunca en kritik yerlerde görev yaptı. 2011'de İstihbarat sınıfına geçmesi ile Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz proje subaylığı görevine atandı. 2013'te Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığı Araştırma subayıydı. 2015'te ise 7. Kolordu Komutanı 'ın emir subayı oldu. Daha sonra da 'nin emrine atandı. Görünürde ile hiçbir bağlantısı yoktu.

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İZMİR DÜĞÜMÜNE ÖZEL EKİP

'da görevli Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, yaklaşık 1.5 yıl önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na tayin oldu. Aslında bu tayinin ardındaki önemli sebep 'daki "kripto FETÖ" yapılanmasını çözmekti.

Soruşturmalar sonunda ortaya çıkmıştı ki, TSK içinde görev yapan FETÖ'cülerin birçoğunun yolu İzmir'den geçmişti. Bunun sebebi ise İzmir'de Hava, Kara, Deniz ve Jandarma birliklerinin bulunmasıydı. İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel bir birim kuruldu. Bu birimin görevi sadece ankesörlü telefon hattı ve ardışık arama yöntemi ile örgüt imamlarıyla iletişim kuran TSK içindeki FETÖ'cüleri belirlemekti. Fevzi Öztürk'ün kripto bağlantılarının ortaya çıkartılmasında 1 yıldır adeta iğne ile kuyu kazarak TSK içindeki FETÖ'cüleri arayan bu ekibin başarısı yatıyordu.

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KRİPTO TSK MENSUBU ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; soruşturmada ankesör ve ardışık arama kaydı ile örgütle temas kuran subay ve astsubaylar teker teker belirlendi. Aranan subay astsubaylarla, örgüt imamlarının irtibatları araştırıldı. Hata yapılmaması için bu kişilerin aralarındaki irtibatlar hem HTS kayıtları ile hem de diğer ilişkilerinin örtüşüp örtüşmediği noktasında teyit edildi. Ortaya binlerce kripto TSK mensubu çıktı. İşin ilginci ise şuydu; FETÖ mensubu bir TSK mensubunun örgüt imamı tarafından az aranması o kişinin örgüte aidiyetinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyordu. Ortada ters bir orantı vardı. Bunun sebebi şuydu: Örgüt imamları toplantılara gelmeyen FETÖ mensubu TSK mensuplarını aslında daha sık arıyorlardı. Az aranan TSK mensupları aslında örgütle sürekli iletişim halindeydi ve imamlar bunları zorunlu olmadıkça aramamaya özen gösteriyorlardı.

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TUTUKLANDI

BİNBAŞI Fevzi Öztürk polisteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOMUTANI BERAAT ETTİ

Fevzi Öztürk'ün 2015-2016 yılları arasında emir subaylığını yaptığı Korgeneral İbrahim Yılmaz 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte tutuklandı ve ile meslekten atıldı. Yılmaz, yargılama sonunda Yargıtay'dan beraat etti. Binbaşı Fevzi Öztürk ise hiçbir dosyanın şüphelisi değildi.

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