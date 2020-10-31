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İzmir’de yaşanan depremde mucize kurtuluş kamerada

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Giriş: 31.10.2020 09:04
Güncelleme:31.10.2020 09:57
İzmir’de yaşanan depremden bir güzel haber daha geldi. Enkazın altından yaralı olarak kurtulan kadın sevindirdi. O anlar kameraya yansıdı. Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki Hülya Özmet 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. AFAD, o anların görüntüsünü paylaştı. Depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 25 kişinin hayatını kaybettiğini 804 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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