- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İzmir’de şok görüntü! Çöp toplaması gereken kamyon çöp döktü
İzmir'in Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi’nde, Pazar yeri yakınlarına CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp ve moloz döküldü. Skandal görüntüler A Haber BİP ihbar hattına geldi.
Pazar yeri yakınına çöp döktüler. BİP ihbar hattına gelen skandal görüntülerin adresi İzmir.
Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki pazar yeri yakınlarına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi araçları çöp ve moloz döktü.
Pazar yeri yakınında çöp dağları oluştu. Çevre felaketini vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.