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İzmir’de “Öcalan” propagandası! HDP’nin paneli büyük tepki topladı

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Giriş: 19.02.2021 10:34
Güncelleme:19.02.2021 10:52
İzmir Sanat'ta, HDP Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panel teröristbaşı Abdullah Öcalan ve PKK’nın propagandasına dönüştü. Şehit cenazelerinin olduğu bir günde, Tunç Soyer'in makam odasının hemen alt katındaki konferans salonunda yapılan panel büyük tepki topladı. Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Güleç, “Şehit acılarının yaşandığı günlerde bu panele belediye ev sahipliği yaptı.” diyerek tepkisini dile getirdi.
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