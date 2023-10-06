06 Ekim 2023, Cuma
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İzmir’de HDP yöneticileri gözaltında!
Bu operasyonda İzmir’de gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik, HDP Buca ilçe eş başkanı Nihat Türk de Kahramanlar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan bu operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 HDP’li isim oldu.