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İzmir’de HDP yöneticileri gözaltında!

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Giriş: 06.10.2023 09:18
Bu operasyonda İzmir’de gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik, HDP Buca ilçe eş başkanı Nihat Türk de Kahramanlar Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan bu operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 HDP’li isim oldu.
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