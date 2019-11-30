İzmir'de evlerine "Defol Alevi" yazılan aile: Olay belediyeyle yaşadığımız tartışmadan sonra oldu

Gaziemir’de evlerinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulan Şenal ailesi, olayın belediyeyle yaşadıkları tartışmadan sonra yaşandığına dikkat çekti. Bayram Şenal, "Başkan yardımcısı çıktı 'Size yol ve su vermiyorum' dedi ve oğlumla beni darp ettiler, olay tartışmamızdan sonra oldu." dedi.