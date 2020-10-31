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İzmir’de Doğanlar Apartmanı’nda bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı kurtarma çalışmaları başladı
EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 25 ÖLÜ, 804 YARALI
EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 25 kişinin hayatını kaybettiğini 804 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
DEPREMDE BİR AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'de şiddetli depremin ardından enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve iki kardeşin annelerin olduğu bilgisine ulaşıldı.
Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel'in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olduğu, mekanik ve elektronik alanında sayısız dereceleri olduğu belirtildi.
İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" diyerek acı haberi duyurdu.