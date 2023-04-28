İzmir'de büyük yangın! Lüks site kül oldu... Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir Narlıdere'deki 4 bloktan oluşan bir sitede çıkan yangın karadan ve havadan beş buçuk saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

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