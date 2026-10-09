Bakan Göktaş'tan 'fon' iftirasına çok sert tepki: 1 milyon liralık dava ve istifa çağrısı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisini ve ailesini asılsız iddialarla hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale hakkında suç duyurusunda bulunarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara kulislerinde iftirası çöken Özlale'nin istifa edip etmeyeceği tartışılırken, kendi partisinden dahi yükselen tepkiler ve Bakan Göktaş'ın net duruşu gündeme damga vurdu.