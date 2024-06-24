24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İzmir'de bordro yakma eylemi! Belediyede çalışan 6 bin 200 memur anlaşma sağlayamadı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2024 11:55
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 6 bin 200 memur anlaşma sağlanamayınca bordrolarını yakıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
6 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
İzmir’de bordro yakma eylemi!
İzmir'de bordro yakma eylemi!
Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı
Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı
Mardin’deki yangın güvenlik kamerasında!
Mardin'deki yangın güvenlik kamerasında!
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! İşte plan...
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! İşte plan...
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
AK Parti’de değişim dönemi
AK Parti'de değişim dönemi
Kırmızı kategoriye 2 çizik daha!
Kırmızı kategoriye 2 çizik daha!
Mardin’de DEM’li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar!
Mardin'de DEM'li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar!
DEM’li vekiller Haliç’e trans bayrağı astı
DEM'li vekiller Haliç'e trans bayrağı astı
Daha Fazla Video Göster