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İzmir'de belediyeciliğin geldiği son nokta! Çöpler artık sokağa dökülüyor! Halkın haklı isyanına kulak verin

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 14:26
İzmir'de yaşanan çöp sorunu şehrin birçok noktasına yayıldı. Konak ilçesinde bulunan Hilal Mahallesi, bölgenin adeta çöp depolama alanına döndü. Mahalleli CHP'li belediyeye isyan ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessizliğe bürünmüş durumda.
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