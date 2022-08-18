18 Ağustos 2022, Perşembe
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İzmir'de belediyeciliğin geldiği son nokta! Çöpler artık sokağa dökülüyor! Halkın haklı isyanına kulak verin
İzmir'de yaşanan çöp sorunu şehrin birçok noktasına yayıldı. Konak ilçesinde bulunan Hilal Mahallesi, bölgenin adeta çöp depolama alanına döndü. Mahalleli CHP'li belediyeye isyan ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessizliğe bürünmüş durumda.