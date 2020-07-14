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İzmir'de 15 Temmuz darbe gecesi sela okuduğu için darp edilmişti! Yaşadıklarını A Haber'e anlattı

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Giriş: 14.07.2020 14:07
İzmir’de 15 Temmuz darbe günü sela okuduğu için darp edilen müezzin Süleyman Süngü yaşadıklarını A Haber'e anlattı. O kara gece neler yaşandı? Olay nasıl yaşandı? Süngü, "Selaya başladığım ada bir kadınla bir erkek geldi yanıma. İnsanları niye rahatsız ediyorsunuz dediler selayı veremezsin dedi." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 15 Temmuz darbe günü sela okuduğu için darp edilen müezzin Süleyman Süngü yaşadıklarını A Haber'e anlattı. O kara gece neler yaşandı? Olay nasıl yaşandı? Süngü, "Selaya başladığım ada bir kadınla bir erkek geldi yanıma. İnsanları niye rahatsız ediyorsunuz dediler selayı veremezsin dedi." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesindeki Merkez Camii'nde sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara, bir grubun sözlü ve fiili saldırısına maruz kalmıştı. Yaşanan saldırı sonrası müezzin Süngü, saldırganlardan şikayetçi olmuş ve olay yargıya yansımıştı.

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