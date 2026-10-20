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Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: En güçlü yaptırımlar uygulanacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: En güçlü yaptırımlar uygulanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır” dedi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ve basın özgürlüğü tartışmalarına da değinen Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Bahçeli, Kıbrıs için “Asırlardan beri Türk'tür ve ebediyen Türk kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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