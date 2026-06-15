İzmir Harmandalı'nda çevre alarmı! Mahkeme kararına rağmen "kaçak" döküm

İzmir'de yıllardır süregelen Harmandalı çöp dağı kabusu, yerini çok daha korkunç bir çevre felaketine bıraktı. Mahkeme kararıyla kapatılmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "arka kapı" yöntemleriyle bölgeye çelikleri eritecek kadar güçlü, zehirli atık suları boşalttığı iddia ediliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin detaylar, İzmir halkının nasıl bir tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor. AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Mürşit Avcı, bölgedeki skandalın perde arkasını A Haber’e özel açıklamalarla deşifre etti.