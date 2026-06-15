"TOKİ her şeyi düşünmüş!" Bakan Kurum, TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Sinop’ta ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.Ev sahibi Seçil Akdemir’in “TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor” dedi.