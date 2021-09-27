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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Çalıştay’ tepkisi! Para yatırıma değil çalıştaya gitti

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Giriş: 27.09.2021 15:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali kriz nedeniyle belediyeye iş yapan firmaların hak edişlerini ödemekte zorlanırken, tartışmalı bir faaliyette bulundu. Belediye yönetiminin, CHP'li isimlerin yönetim kurulunda olduğu vakıfla birlikte düzenlediği çalıştayın bütün masraflarını karşılaması tepkiye neden oldu...
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