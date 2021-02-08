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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde vurgun iddiası! İzmirlinin parası nereye gidiyor?

A Haber
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Giriş: 08.02.2021 11:44
Güncelleme:08.02.2021 12:06
İddiaya göre İzmir'in ağaç budama ve park bahçe işlerini ihale ile alan firma hayali fatura ve yolsuzluklarla Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca dolandırdı. Belediye yetkilileri ise üst üste yapılan ihbarlara rağmen konuyu görmezden geldi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İddiaya göre İzmir'in ağaç budama ve park bahçe işlerini ihale ile alan firma hayali fatura ve yolsuzluklarla Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca dolandırdı. Belediye yetkilileri ise üst üste yapılan ihbarlara rağmen konuyu görmezden geldi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Yapılmayan işleri yapılmış gibi gösterdiler. Sahte belgelerle belediyeyi hortumladılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu durum karşısında sessiz...

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Basri Çetin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin park bahçe düzenleme ve ağaç budama işlerini ihale ile alan firmada çalışıyordu. Belediyeye verilen hizmet ile fatura edilen tutar arasındaki uçurum olması Çetin'in dikkatini çekti. Çetin, tanık olduğu usulsüzlükleri ve yolsuzlukları firma yetkilileri ile paylaşınca da işinden oldu.

Belediye yapılan ağaç budama işlerinin usulüne uygun olduğu açıklamasını yaptı.

Basri Çetin büyükşehir belediyesine derdini anlatamayınca, durumu arz etmek üzere Ankara'daki CHP Genel Merkezini aradı ancak konunun muhatabına bir türlü ulaşamadı. Çetin, hem firma hem de büyükşehir belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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