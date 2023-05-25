İzmir Büyükşehir Belediyesi projelere set oluyor! TOKİ konutları bitirdi ama belediye su vermedi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi TOKi'nin inşa ettiği 468 konut için su vermedi. Yaşanan mağduriyet yine TOKİ'nin açtığı su kuyuları ile çözüldü. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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