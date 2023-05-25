25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir Büyükşehir Belediyesi projelere set oluyor! TOKİ konutları bitirdi ama belediye su vermedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi projelere set oluyor! TOKİ konutları bitirdi ama belediye su vermedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 11:48
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi TOKi'nin inşa ettiği 468 konut için su vermedi. Yaşanan mağduriyet yine TOKİ'nin açtığı su kuyuları ile çözüldü. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
TOKİ bitirdi belediye su vermedi! TOKİ BİTİRDİ BELEDİYE SU VERMEDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TOKİ bitirdi belediye su vermedi!
TOKİ bitirdi belediye su vermedi!
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Ankara'da DEAŞ operasyonu
A Haber sokağın nabzını tuttu!
A Haber sokağın nabzını tuttu!
Suriye’ye gönüllü dönüş projesi
Suriye'ye gönüllü dönüş projesi
TBMM’de kayıt işlemleri devam ediyor!
TBMM’de kayıt işlemleri devam ediyor!
Müzik dünyasında iki büyük kayıp!
Müzik dünyasında iki büyük kayıp!
Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu
Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu
İşte Başkan Erdoğan’ın başarısının sırrı
İşte Başkan Erdoğan'ın başarısının sırrı
Bakan Kirişci A Haber’de
Bakan Kirişci A Haber'de
85 milyon hep beraber başardık
"85 milyon hep beraber başardık"
Makam koltuğu için yalana sarıldı
Makam koltuğu için yalana sarıldı
Mühürlü çuvallar yola çıktı
Mühürlü çuvallar yola çıktı
Daha Fazla Video Göster