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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirliler için tam bir hayal kırıklığı! İşte yarım bırakılan projeler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in övünerek bahsettiği projeler bir yıldan fazla süredir görevde olmasına rağmen tamamlanamadı. İzmir’de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? O projeler neler? Soyer’in yarım bıraktığı projeler neler? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in övünerek bahsettiği projeler bir yıldan fazla süredir görevde olmasına rağmen tamamlanamadı. İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? O projeler neler? Soyer'in yarım bıraktığı projeler neler? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.