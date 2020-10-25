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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirliler için tam bir hayal kırıklığı! İşte yarım bırakılan projeler

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Giriş: 25.10.2020 12:40
Güncelleme:25.10.2020 12:40
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in övünerek bahsettiği projeler bir yıldan fazla süredir görevde olmasına rağmen tamamlanamadı. İzmir’de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? O projeler neler? Soyer’in yarım bıraktığı projeler neler? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in övünerek bahsettiği projeler bir yıldan fazla süredir görevde olmasına rağmen tamamlanamadı. İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? O projeler neler? Soyer'in yarım bıraktığı projeler neler? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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