CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü

'PİKNİĞE GELİNCE KOKMAYAN YER ARIYORUZ'

Bölge halkından Harun Şeker (31), kirliliğin tehlikeli olduğunu, duruma el atılması gerektiğini belirterek, "Genellikle hafta sonları buraya pikniğe geliyorduk ancak artık kokudan duramıyoruz. Bunun dışında çevrede kirlilik de söz konusu. Kirlilik sebebiyle balıklar ölüyor. Bu göletlerdeki kirlilik büyük tehlike arz ediyor.