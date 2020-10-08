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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve kentin simge projeleri arasında gösterilen 'Homeros Vadisi' mesire alanındaki göletlerin bazılarında kirlilik nedeniyle balıklar ölürken, çevreye de kötü koku yayılıyor. Piknik yapmak için bölgeye gelenler, kentin CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e isyan etti.
Giriş Tarihi: 08.10.2020 11:40Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 11:42