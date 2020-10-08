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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve kentin simge projeleri arasında gösterilen 'Homeros Vadisi' mesire alanındaki göletlerin bazılarında kirlilik nedeniyle balıklar ölürken, çevreye de kötü koku yayılıyor. Piknik yapmak için bölgeye gelenler, kentin CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e isyan etti.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 11:42
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü

Kentte 12 yıl önce dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da katılımıyla açılan ve yine dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'İzmir'in simge projesi' olarak adlandırdığı Bornova ilçesindeki mesire yeri 'Homeros Vadisi'nde, çevre kirliliği ciddi boyuta ulaştı.

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü

Vadi içinde, göletlere atılan çöpler nedeniyle kötü koku ve görüntü oluşurken, göletlerden bazılarında artan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor.

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü

Su yüzeyini yüzlerce ölü balık kaplarken, göletlerde suyun çekildiği noktalarda da ölü balık kalıntılarına rastlanıyor. Şehir merkezine yakınlığıyla İzmirlilerin tercih ettiği noktalardan olan 'Homeros Vadisi'ne gelenler, çevre kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü

'PİKNİĞE GELİNCE KOKMAYAN YER ARIYORUZ'
Bölge halkından Harun Şeker (31), kirliliğin tehlikeli olduğunu, duruma el atılması gerektiğini belirterek, "Genellikle hafta sonları buraya pikniğe geliyorduk ancak artık kokudan duramıyoruz. Bunun dışında çevrede kirlilik de söz konusu. Kirlilik sebebiyle balıklar ölüyor. Bu göletlerdeki kirlilik büyük tehlike arz ediyor.

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın isyanına gözlerini yumdu! Simge proje çöktü

Çünkü buraya gelen çocuklar rahatlıkla gölete inip, hastalık kapabilirler. Artık burayı temizlesinler. Pikniğe geldiğimizde kokmayan yer arıyoruz ama pek bulamıyoruz. Gidecek yerimiz olmadığı için mecburen buraya geliyoruz. Temizlenmesi gerekiyor ama temizlenmiyor" dedi.