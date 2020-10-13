CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmayı bitirmedi esnafı mağdur etti

Bugün yağan yağmurda ise çatının tamamen çökmesi nedeniyle sanat galerisi ve lokantayı su bastı. Sanat galerisi ve lokanta kullanılamaz hale geldi.

Esnaflar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek, "Bir aydır çatıyı yapmadılar. Belediye müracaat ettik ama yine de yapmadılar. Bugün yağan yağmurla çatı çöktü ve dükkanların su bastı" dedi.