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İYİ Partililerin darbettiği Can Özcan söz konusu olaydan sonra tehdit edildiğini açıkladı

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Giriş: 03.07.2021 22:54
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muğla ziyareti esnasında, Akşener'e HDP ile neden ittifak yaptıkları sorusunu yönelten Can Özcan isimli vatandaş İYİ Partililer tarafından darbedilmişti. A Haber'de yaşadıklarını anlatan Can Özcan, “Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Tehdit edildim. Sokakta yürürken bile ‘Bu burada kalmaz’ diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum.” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde Can Özcan isimli vatandaş, HDP ile ittifakı sorduğu için partililerin saldırısına uğradı. Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı. Saldırıya uğrayan Can Özcan, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında yaşadıklarını anlattı.

"'NEDEN HDP İLE KOL KOLA YÜRÜYORSUNUZ?' DEDİM"

İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"O gün sınav için Milas'a gelmiştim. Dolanmak için çarşıya gittim. Duydum ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Milas'a gelmiş. Görmek istedim. Kafama takılan soruları ona da sormak istedim. Yanına gittim. Ben mağazanın kapısındaydım. O, 3 metre ilerideydi. Korumaları ilk olarak bana izin vermedi. Ben de kendi çabamla sesimi duyurmaya çalıştım.

'Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz? Siz milliyetçi bir kadınsınız.' demek istedim. 'HDP ile kol kola yürüyenlerle gezmeyin, biz sizi seviyoruz' dedim. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Vatandaş olarak bir eleştiri yapmak istedim. Son korumaları beni arka sokağa götürüp küfürler etti. Zoruma gittiği için ben de şikayette bulundum.

"5-10 KİŞİ SALDIRDI"

Ben çok şaşırdım. Bu tepkiyi beklemiyordum. Beni aydınlatır, konuşur diye düşünüyordum. Bu hale geleceği aklımın ucundan bile geçmedi. Bu soruların cevabı dayak mı olacak? Bana bir kişi saldırmadı, 5-10 kişi vardı.

"TEHDİT EDİLDİM"

Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Bu olaydan sonra tehdit edildim. Sokakta yürürken bile 'Bu burada kalmaz' diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum."

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