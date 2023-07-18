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İYİ Partili vekillerden AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı! Polisleri de hedef aldılar

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Giriş: 18.07.2023 21:26
AK Parti Bursa İl Başkanlığını hedef alan İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş büyük bir provokasyona imza attı. İl binasında zorbaca girmeye çalışan vekillerin hukuksuzluk dolu eylemlerine polis izin vermedi. Bu durum sonrası İYİ Partililer polislere saldırdı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Olay çıkmasın diye önlem alan, polisimize tekme tokatla saldıran, böyle muhalefet anlayışına yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise "Şehit bacısına küfredenleri partilerinde tutmaya devam eden bu kirli zihniyeti zaten tanıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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