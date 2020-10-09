Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatması ve siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri ile gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, yine bir skandala imza attı. Dilara Türkkan, Bebek'teki lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara, Cuma vakti şampanya patlatarak Instagram hesabından paylaştı.

Skandal sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan kızı Dilara Türkkan yine bir skandala imza attı.

Belek'te lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara Türkkan, Cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı.

Türkkan'ın paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

İLK SKANDALI DEĞİL! YASALARI ÇİĞNEDİ

Dilara Türkkan emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınlamıştı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

YILBAŞI PARTİSİNDE ERKEK DANSÖZ OYNATTI

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.