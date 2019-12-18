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18.12.2019

İyi Partili Lütfü Türkkan'dan geri adım! Tepkiler sonrası paylaşımını sildi

İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bir skandala imza attı. Meclis'e gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını, 'sarıklı cübbeli' diye hor gören bir paylaşımda bulundu. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İyi Partili vekil, sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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