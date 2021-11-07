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İyi Partili Lütfü Türkkan partiden ihraç edilir mi?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.11.2021 22:39
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağır küfürler eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden alındı. Tepkilerin odağında olan Türkkan neden istifa etmedi? İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? Şefit ailesine küfreden Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi? Bu konuyu canlı yayın konuklarımız olan Doç.Dr. Nebi Miş ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile değerlendirdik.
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