İYİ Parti'den 2023 için gizli plan! Kemal Kılıçdaroğlu öne sürülecek ama amaç başka... Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? Onur Erim A Haber'de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyaset Bilimci Onur Erim, Millet İttifakı'nın 2023 adayının kim olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Seçimde ittifak içinde en az 3-4 aday olacağını söyleyen Erim, Akşener'in aday olmasının tek yolunu da açıkladı. Peki İYİ Parti'nin gizli planı ne? Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte detaylar...