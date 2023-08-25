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İYİ Parti'de toplu istifa depremi: Milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmışlar

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Giriş: 25.08.2023 22:19
İYİ Parti Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 eski il ve ilçe yöneticisi İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı. Hakan Savaş, “Milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmışlar. Akşener ve ekibi para kazanmak için parti kurmuşlar” dedi.
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