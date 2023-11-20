İYİ Parti'de ortalık yangın yeri! Akşener-Dikbayır gerginliği tavan yaptı! 132 milyon lira hakkında flaş iddia sözler

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de sular durulmazken parti içindeki dedikodulara bir yenisi daha ekleniyor. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia edildi. Dikbayır ise "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" sözleriyle Akşener'e ültimatom verdi. Dikbayır ayrıca parti kasasında 132 milyon liranın olması gerektiğini iddia ederken "Çalışanlara zam yapmamak için kasada para yok diyorlar" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın İYİ Parti’den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin değerlendirdi.

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