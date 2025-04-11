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İYİ Parti’de kongre hazırlığı! Müsavat Dervişoğlu’na rakip çıkacak mı?

İYİ Parti’de kongre hazırlığı! Müsavat Dervişoğlu’na rakip çıkacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 16:04
Geçen yıl olağanüstü kurultay ile genel başkanlık koltuğunu Meral Akşener'den devralan Müsavat Dervişoğlu, sonbaharda olağan kurultayı toplayacak. 4. Olağan Kurultay için süreç haziranda başlayacak İlçe ve il kongrelerinin ardından delegeler İYİ Parti’nin yeni yönetimini ve genel başkanı seçmek için sandık başına gidecek.
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İYİ Parti’de kongre hazırlığı! Müsavat Dervişoğlu’na rakip çıkacak mı?
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