İYİ Parti'de istifalar partiyi karıştırdı! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a Aytun Çıray'dan yanıt

28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa dalgası partiyi karıştırdı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, istifa eden Aytun Çıray hakkında "İnsanların vedaları da kaliteli olmalı" ifadelerini kullandı. Çıray, Türkkan'ın bu sözlerine tepki göstererek Bingöl’de şehit ağabeyine "Bacının..." diyerek küfretmesini hatırlatarak "Kalite, lideri kadın olan bir partide 'bacının...' diye kadına küfreden birinin, siyasete çoktan veda etmesidir" şeklinde cevap verdi.

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