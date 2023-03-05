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İYİ Parti'de istifa komedisi! Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş önce istifa etti ardından 'geri aldım' dedi

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Giriş: 05.03.2023 09:33
İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, istifa etti. Twitter'dan paylaşımda bulunan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." dedi. Daha sonra Akşener ile bir görüşme yaptığını belirten Altıntaş, "Partimden istifamı geri almış bulunuyorum." sözleri ile istifadan vazgeçtiğini duyurdu.
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