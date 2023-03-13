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İYİ Parti'de istifa depremi! Şebnem Bursalı kulis bilgilerini A Haber'de anlattı: "Yavuz Ağıralioğlu yarından sonra bırakırsa şaşırmam"

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Giriş: 13.03.2023 23:02
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyonu dağıtma noktasına getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP'ye olan yakınlaşmanın İYİ Parti'de büyük bir krize neden olduğunu anlattı. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu konusunda önemli bir kulis bilgisini aktaran Bursalı, "Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım." dedi.
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