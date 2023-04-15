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İYİ Parti'de bitmeyen istifa depremi! Meral Akşener'in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli AK Parti'ye katıldı

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Giriş: 15.04.2023 19:12
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı.
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