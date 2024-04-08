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İYİ Parti’de başkanlık yarışı! Kulisler kimin isimi geçiyor? Meral Akşener geri döner mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 11:21
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazeteci Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
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