İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi! Parti için muhalifler ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti'de muhalif kanatta yer alan 6 kişi Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. O isimler arasında partinin kurucular kurulu üyeleri Ethem Baykal ve İsmet Koçak da var. Peki detaylar neler? Gelişmeleri Ankara A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

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