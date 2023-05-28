İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ilk açıklama: Erdoğan’ı tebrik ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, seçim sonuçlarının ardından "Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi. Akşener ayrıca, CHP Genel Merkezi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını ifade etti.

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