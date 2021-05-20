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İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler
Meclis Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında İYİ Parti ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti'nin bir FETÖ projesi olduğunu söyleyen Yayman, Akşener'in FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunduğunu bildirdi.