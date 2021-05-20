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İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler

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Giriş: 20.05.2021 22:32
Meclis Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında İYİ Parti ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti'nin bir FETÖ projesi olduğunu söyleyen Yayman, Akşener'in FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunduğunu bildirdi.
İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler
İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler
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