31 Mart 2023, Cuma
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İYİ Parti binasının kurşunlanması sonrası Meral Akşener'in açıklamalarına peş peşe tepkiler.
İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yapılan açıklamalara peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, Meral Akşener'in açıklamaları ile ilgili olarak "İYİ Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.