İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan battaniye ile ilgili çelişkili ifadeler

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Cinayetin arka planında ne var? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın battaniye ile ilgili çelişkili ifadelerini anlattı. Geçgel, "Aslında itirafçı ilk ifadesinde bunu söylüyor. Battaniyeye sarılıydı diyor. Ancak bu battaniye olayını bir de yakıt aldığı benzinlikteki kişi de söylüyor orada gördüğüm bir şey vardı ifadesini kullanıyor. Narin’in cansız bedeni gerçekten bir battaniyeye sarılı mıydı? O battaniye nerede? Bu merak konusu. Fakat mahkemedeki ifadesinde battaniyeden bahsetmiyor. İfadesinde amca ile birlikte biz Narin’in cansız bedenini arabaya yerleştirdik diyor battaniye ile mi, başka bir şey ile mi neyle yerleştirdin? Evime gittim ikametimde çuvala koydum diyor bu anlamda bir beyanı var mahkemedeki ifadesinde. Bu da araştırılıyor." dedi.

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