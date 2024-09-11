11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan battaniye ile ilgili çelişkili ifadeler

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan battaniye ile ilgili çelişkili ifadeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2024 10:05
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Cinayetin arka planında ne var? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın battaniye ile ilgili çelişkili ifadelerini anlattı. Geçgel, "Aslında itirafçı ilk ifadesinde bunu söylüyor. Battaniyeye sarılıydı diyor. Ancak bu battaniye olayını bir de yakıt aldığı benzinlikteki kişi de söylüyor orada gördüğüm bir şey vardı ifadesini kullanıyor. Narin’in cansız bedeni gerçekten bir battaniyeye sarılı mıydı? O battaniye nerede? Bu merak konusu. Fakat mahkemedeki ifadesinde battaniyeden bahsetmiyor. İfadesinde amca ile birlikte biz Narin’in cansız bedenini arabaya yerleştirdik diyor battaniye ile mi, başka bir şey ile mi neyle yerleştirdin? Evime gittim ikametimde çuvala koydum diyor bu anlamda bir beyanı var mahkemedeki ifadesinde. Bu da araştırılıyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtirafçıdan çelişkili battaniye ifadeleri
İtirafçıdan çelişkili battaniye ifadeleri
Narin cinayetinde şüpheliler adliyede
Narin cinayetinde şüpheliler adliyede
CHP’ye teğmenler tepkisi!
CHP’ye teğmenler tepkisi!
Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız?
Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız?
BM’den Ayşenur için soruşturma çağrısı
BM’den Ayşenur için soruşturma çağrısı
Turizmde küresel bir marka: Türkiye
Turizmde küresel bir marka: Türkiye
ABD’de Türk aktivist Ayşenur tartışması
ABD’de Türk aktivist Ayşenur tartışması
Siberağ-6 operasyonları: 74 şüpheli yakalandı
“Siberağ-6” operasyonları: 74 şüpheli yakalandı
Narin cinayetinde gözaltındaki isimler A Haber’de açıklandı!
Narin cinayetinde gözaltındaki isimler A Haber'de açıklandı!
İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…
İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…
Tutuklu amcanın avukatı Narin’in davasından çekildi!
Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi!
A Haber’e konuşan itirafçının kardeşi neler anlattı?
A Haber’e konuşan itirafçının kardeşi neler anlattı?
Daha Fazla Video Göster