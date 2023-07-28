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İtiraf örgütte paniğe neden oldu! Fetullah Gülen’in iadesinin önü açılır mı?

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 10:19
FETÖ'nün yurt dışına kaçan elebaşları sosyal medyada tartıştı. Paylaşımlarda itiraf niteliğindeki bilgiler ortaya saçıldı. Bu durum örgüt içinde Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin önünü açabileceği tartışmasını başlattı.
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