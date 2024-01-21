21 Ocak 2024, Pazar
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye'de! Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Öte yandan iki liderin görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İtalya, (Silvio) Berlusconi'yle başlayan tarihi ve sıkı dostluğun bir göstergesi olarak Türkiye'ye yardım gönderme konusunda ilk sırada yer aldı. Berlusconi, bu dostluğun büyük öncüsüydü. Şimdi, Başbakan Meloni'nin ziyaretiyle Türkiye'yle aramızdaki bu tarihi dostluk daha da güçlenecek" ifadelerini kullanmıştı.