21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye'de! Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye'de! Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2024 09:10
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Öte yandan iki liderin görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İtalya, (Silvio) Berlusconi'yle başlayan tarihi ve sıkı dostluğun bir göstergesi olarak Türkiye'ye yardım gönderme konusunda ilk sırada yer aldı. Berlusconi, bu dostluğun büyük öncüsüydü. Şimdi, Başbakan Meloni'nin ziyaretiyle Türkiye'yle aramızdaki bu tarihi dostluk daha da güçlenecek" ifadelerini kullanmıştı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’de
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'de
AK Parti’nin seçim beyannamesi 30 Ocak’ta
AK Parti'nin seçim beyannamesi 30 Ocak'ta
Donanma ve TSK’nın milli gururu!
Donanma ve TSK’nın milli gururu!
Son Dakika: Fidan- Henniye ile görüştü!
Son Dakika: Fidan- Henniye ile görüştü!
Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke!
Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke!
14 günde 13 deney!
14 günde 13 deney!
Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım!
Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’de!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'de!
Uzay misyonu için ilk adım atıldı!
Uzay misyonu için ilk adım atıldı!
Hasan Akkuş’un saldırısına uğrayan kadından açıklama
Hasan Akkuş'un saldırısına uğrayan kadından açıklama
Kurum: Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız.
Kurum: "Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız."
AK Parti adayları belli oldu
AK Parti adayları belli oldu
Daha Fazla Video Göster