Trump'ın özel temsilcileri Moskova'da! Putin ile kritik görüşme

ABD heyetinin diplomasi trafiği sürüyor. Abu Dabi'de gerçekleştirilen temasların ardından Moskova'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriği ve diplomatik temasların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Putin ile ABD heyeti arasında neler konuşuldu? Moskova'daki görüşmeden hangi sonuçlar çıktı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktarıyor.